В Самаре на месте бывшего интерната на Вольской, 40 построят высотку для обманутых дольщиков

Здание уже снесли, на его месте построят высотку. Фото: Google.Карты

Министерство строительства Самарской области начал поиск инвестора для реализации крупного проекта по расселению обманутых дольщиков. Согласно документам, опубликованным на сайте минстроя, речь идет о строительстве многоэтажного жилого дома на территории бывшей школы-интерната №4 на улице Вольской, 40.

Так, новое жилье смогут получить обманутые дольщики недобросовестных застройщиков КО СРО ООО «Единство», ООО «Самарагорстрой», ЗАО «Гагаринец», ООО «Проспект-Инвестстрой» и др. По итогам конкурса чиновники выберут инвестора-застройщика, который будет возводить высотку на Вольской/22 Партсъезда. Застройщик заключит новые договора с обманутыми дольщиками и подпишут акты приема-передачи жилых помещений. Всего для них будет предоставлено 4408,9 кв. м. жилья. Права на квадратные метры обманутые дольщики должны получить не позднее 31 декабря 2023 года, либо не позднее двух лет с момента заключения инвестиционного соглашения.

Напомним, здание школы-интерната снесли недавно. Ранее в нем временно располагался корпус Самарской академии государственного и муниципального управления.