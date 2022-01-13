В Самарской области пенсионер замерз насмерть на улице

Жительница села обнаружила труп пенсионера и вызвала полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 января 2022 года, в селе Каменный брод Челно-Вершинского района Самарской области произошло ЧП. Возле одного из домов на улице Советской нашли труп 63-летнего пенсионера.

— Труп обнаружила местная жительница. Она же и вызвала полицию. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало переохлаждение, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Насколько известно, пенсионер жил на той же улице. Он совсем немного не дошел до своего дома. При жизни он злоупотреблял спиртными напитками.

Тело мужчины направили в морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители проводят по факту случившегося проверку.