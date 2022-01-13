В Самаре 42-летнего мужчину отправили на принудительные работы из-за долгов по алиментам

После насточивых предупреждений от приставов, мужчина начал скрываться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФССП по Самарской области отправили на принудительные работы злостного неплательщика по алиментам, который без уважительной причины несколько лет не выплачивал двум своим детям средства на их содержание. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Заявление написала мать несовершеннолетних детей. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал мужчину об административной ответственности за неуплату алиментов, но тот игнорировал предупреждения. После он и вовсе начал скрываться от приставов.

В отношении должника было заведено розыскное дело. Местонахождение самарца вскоре было установлено. Его доставили в отделение судебных приставов, где составили административный протокол.

Суд признал алиментщика виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком в 20 часов.