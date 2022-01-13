Коммунальщиков накажут за плохую уборку снега в Красноглинском районе Самары

Не все УК вовремя убирают во дворах снег / Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина проверила качество уборки снега в Красноглинском районе. Не везде коммунальщики справились со своей работой. Теперь их ждет наказание. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, горожане пожаловались на плохую уборку снега на улицах Баженова, Крайней, Сергея Лазо и Батайской. Коммунальные службы вовремя не очистили там тротуары и внутриквартальные проезды. Кое-где даже появились высокие ледяные бордюры.

По словам главы Красноглинского района Самары Вадима Костина, за некачественную уборку снега компании планируют привлечь к ответственности. По фактам плохой очистки тротуаров, выходов из подъездов и внутриквартальных проездов готовится соответствующий материал. Вскоре его передадут в административную комиссию.