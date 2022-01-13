В Сызрани пациент выпал из окна больницы и умер

Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП в сызранской больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 января 2022 года, в Сызранской городской больнице произошло ЧП. Там из окна коридора хирургического отделения выпал пациент. К сожалению, мужчина не выжил.

— Погибший — 55-летний местный житель. Он проходил лечение в больнице. После падения из окна мужчину перевели в травматологическое отделение с диагнозом «политравма», — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Медикам не удалось спасти пациента. Он скончался днем 12 января 2022 года. Насколько известно, мужчина нигде не работал и при жизни злоупотреблял спиртными напитками.

Тело сызранца направили в морг для установления точной причины его смерти. Правоохранители проводят по факту случившегося проверку.