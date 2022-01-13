В Самарской области ухудшится видимость из-за сильной метели 14 января 2022 года

В регионе сильная метель и ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за сильной метели и ветра ухудшится видимость. Объявлен желтый уровень опасности.

По данным от ФГБУ «Приволжское УГМС», синоптики в регионе предупредили жителей об ухудшении видимости на расстояние 1-2 км из-за сильной метели и усиления юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует не выходить из дома и не оставлять детей на прогулке без присмотра. Если ветер застал вас на улице, то следует укрыться в ближайших подъездах или подземных переходах.

Напомним, что в Поволжье небольшой снег. Температура воздуха от -8 до -13 градусов.