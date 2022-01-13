Последствия "минирования" школ Самары 13 января 2022: дети на метели и правила для учителей

Самарских школьников вывели на улицу

13 января 2022 года в Самаре прошли массовые сообщения о минировании школ. Из-за этого детей срочно эвакуировали на улицу. Как стало известно КП-Самара, сообщения пришли не во все школы, но они были крайне расплывчаты. Самара попала в одну волну хулиганских выходок с другими городами: Саратов, Красноярск, Екатеринбург. В министерстве образования Самарской области рассказали, что в нашем регионе эта проблема коснулась Кинеля и Самары.

- Для реагирования в подобных ситуациях разработан определенный алгоритм обеспечения безопасности детей и взрослых. Он включает эвакуацию людей, обследование здания правоохранителями и последующее расследование инцидента силовыми ведомствами, - сообщили о последствиях таких "минирования" в министерстве образования.

Здесь также уточнили, что все учителя знают, что нужно делать при угрозе заминирования. Они организуют эвакуацию детей и обязаны срочно оповестить о происходящем родителей. Также именно они контролируют вопрос с возвращением домой младшеклассников.

Сейчас в произошедшем разбираются силовики. Хулиганам придется непросто: им может грозить штраф от 200 тысяч рублей и лишение свободы.