Киноклуб «Треугольник» приглашает самарцев на встречу с «Якутским Тарантино» Степаном Бурнашевым

Самарцев приглашают на вечер якутского кино Фото: "КП" Архив

В Самаре, 27 января 2022 года в 19:00, в кинотеатре «Художественный» состоится zoom-встреча с ярким представителем якутского кинематографа Степаном Бурнашевым. Киноклуб «Треугольник» приглашает всех ценителей уникального якутского кино.

Степана Бурнашева называют «Якутским Тарантино». После онлайн-встречи с режиссером в кинотеатре состоится премьера киноальманаха «Ыт», которая была снята Бурнашевым совместно с режиссером Дмитрием Давыдовым. Якутская кинолента получила специальный приз на 37-ом Варшавском международном кинофестивале.

«Ыт» с якутского переводится как «собака», «стреляй». Фильм расскажет семь деревенских историй о добрых и злых соседях.