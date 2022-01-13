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Общество13 января 2022 11:58

Киноклуб «Треугольник» приглашает самарцев на встречу с «Якутским Тарантино» Степаном Бурнашевым

Zoom-встреча и премьера киноальманаха «Ыт» состоится в кинотеатре «Художественный»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Самарцев приглашают на вечер якутского кино

Самарцев приглашают на вечер якутского кино

Фото: "КП" Архив

В Самаре, 27 января 2022 года в 19:00, в кинотеатре «Художественный» состоится zoom-встреча с ярким представителем якутского кинематографа Степаном Бурнашевым. Киноклуб «Треугольник» приглашает всех ценителей уникального якутского кино.

Степана Бурнашева называют «Якутским Тарантино». После онлайн-встречи с режиссером в кинотеатре состоится премьера киноальманаха «Ыт», которая была снята Бурнашевым совместно с режиссером Дмитрием Давыдовым. Якутская кинолента получила специальный приз на 37-ом Варшавском международном кинофестивале.

«Ыт» с якутского переводится как «собака», «стреляй». Фильм расскажет семь деревенских историй о добрых и злых соседях.