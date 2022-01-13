В Самаре хирурги провели сложную операцию мальчику 12 лет

Врачи провели сложную операцию мальчику 12 лет. Фото: правительство Самарской области

Самарские хирурги провели сложную операцию для мальчика 12 лет. Им удалось скорректировать врожденную деформацию.

По сообщению правительства Самарской области, хирургам удалось помочь мальчику с врожденной деформацией грудной клетки. У ребенка была тяжелая деформация грудины и ребер. Для коррекции в больнице использовали малоинвазивное вмешательство. В год проводят 12 таких операций.

Если не корректировать дефект, то в зависимости от глубины вдавления может ухудшиться сердечная и дыхательная функция, вызывая боль в груди и спине. Мальчику установили металлическую пластину за грудиной, с которой он проходит 2-3 года. Уже через несколько дней после операции он сможет вернуться на учебу, а в следующем году начать заниматься спортом.