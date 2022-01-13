В самарских торговых центрах и общественных местах продолжают работать пункты вакцинирования

Пройти экспресс-тест сможет каждый желающий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в торговых центрах и общественных местах вновь заработают пункты с экспресс-тестированием на коронавирус.

По сообщению минздрава региона, пройти тестирование сможет каждый житель, не имеющий признаков простуды. Результат экспресс-теста самарцы смогут узнать через 15 минут. Для диагностики применяют ИХА-тесты, они помогают быстрее определить заболевание на дому, в больницы и в машинах скорой помощи.

Узнать работу и расположение пунктов можно на сайте министерства здравоохранения. При наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из прикрепленной поликлиники.