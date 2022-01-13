В Самарской области перевыполнили план по вводу нового жилья в 2021 году

План по вводу жилья в Самарской области исполнен на 106% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область перевыполнила план по вводу жилья по итогам 2021 года. Об этом стало известно в среду, 12 января 2022 года, на совещании в региональном правительстве.

В прошлом году в Самарской области планировали ввести в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья. Фактически были сданы 1,794 млн кв. м. То есть план выполнили на 106%. Задание на 2022 года — ввод 1,867 млн кв. м. Профильные ведомства уже разработали помесячный график сдачи многоквартирных домов.

Также в регионе активно решают проблемы обманутых дольщиков. В 2021 году из реестра проблемных планировалось исключить 9 домов. По факту вышло больше — 14 объектов. Были восстановлены права 1006 человек. В этом году должны достроить еще 11 долевок.

Кроме того, в Самарской области на 16% перевыполнили программу по переселению граждан из аварийного жилья. Новые квартиры в 2021 году получили 5 520 человек.