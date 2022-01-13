В Тольятти организуют купель на Крещение в парке Сахарова

Детям и пенсионерам вход свободный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области организуют купель на Крещение в парковом комплексе Сахарова. Праздник состоится 19 января 2022 года.

По сообщению городской администрации, на совещании 13 января обсудили расположение купели на Крещение. Наталья Крылова, директор тольяттинской гидрометобсерватории, отметила, что накануне праздника значительных изменений в погоде не предвидится. 19 января ожидается облачная погода, метель и ветер от 9 до 14 м/с. Температура воздуха от -6 до -11 градусов ночью и от -3 до -8 градусов днем.

Купель организуют только в закрытом водоеме, так как толщина льда неоднородна. Спасатели отмечают, что такая ситуация опасна для жизни граждан. Рядом с купелью поставят обогревающие палатки с раздевалками. Сбор за посещение – 100 рублей. Детям и пенсионерам вход свободный. Посетить купель можно 18 января с 20:00 до 2:00 и 19 января с 8:00 до 17:00.