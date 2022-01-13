Дмитрий Азаров поручил проверить готовность школ, вузов и предприятий Самарской области к нештатным ситуациям

В Самарской области проверят, как школы готовы к нештатным ситуациям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить готовность школ, вузов и предприятий региона к возможным нештатным ситуациям.

В четверг, 13 января, в школы региона поступали анонимные сообщения о минировании. На место быстро прибывали оперативные службы, проводилась эвакуация учеников и персонала. Информация о минировании в итоге оказалась ложной, но привела к срыву учебы.

Глава региона держал ситуацию на контроле и координировал работу правоохранительных органов и ответственных министерств.

После случившегося губернатор поручил проверить готовность школ, вузов, предприятий, социальных объектов в возможным нештатным ситуациям. В ближайшие дни проанализируют, как реагируют все ответственные службы, проверят системы оповещения, пункты временного размещения людей и работу систем оповещения.