Самарские дороги сковали пробки в 10 баллов вечером 13 января 2022 года

Ходить пешком быстрее. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре водители, из-за засыпанных снегом дорог, попали в десятибалльную пробку. Утром, 13 января, загруженность дорог оценивали в 9 баллов.

Из-за ночного снегопада и дневной метели на автодорогах города не протолкнуться. В 19:00 пробки в городе достигли отметки в 10 баллов. Помимо мешающего снега, множественные ДТП затрудняют путь самарцев до дома.

На карте отмечают аварии в районе улицы Ново-Садовой. Также замедляет движение дорожные работы и чистка снега в сторону Волжского шоссе. Водители отмечают, что проехать по этому участку невозможно.