Депутаты «Единой России» поздравили печатные СМИ Самарской области с профессиональным праздником

Депутаты поздравили журналистов печатных СМИ

В День российской печати, 13 января, депутаты «Единой России» в Самарской области поздравили региональные печатные СМИ.

Заместитель секретаря самарского реготделения партии Марина Сидухина побывала в редакции газеты «Чапаевский рабочий», которая выпускается с 1930 года и неизменно отражает жизнь города.

Председатель комитета по законности и правопорядку самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева поздравила коллектив газеты «Ставрополь-на-Волге» - единственную газету Ставропольского района Самарской области.

Депутат губернской думы Анна Дубасова поздравила коллективы газет «Волжская новь» и «Красноярские новости», а Владимир Бокк побывал в редакции «Площади Свободы».

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров поздравил представителей печатной прессы с праздником и отметил, что журналистов отличает неравнодушное отношение к своим читателям.