Дмитрий Азаров наградил лучших знатоков истории региона в День Самарской губернии

Дмитрий Азаров наградил лучших знатоков истории Самарской области

В Самаре в четверг, 13 января, в День Самарской губернии был организован квиз «Славься, Самарская наша земля» для жителей региона.

Участники отвечали на вопросы о традициях и искусстве проживающих в регионе народов, а также о знаменитых ученых, связанных с Самарской областью. За победу боролись команды из всех городов и районов региона.

В итоге первое место досталось команде из Волжского района, второе место заняла команда из Самары, а третье – из Шигонского района.

Итоги были подведены в театре оперы и балета, где победителей и призеров поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Самое главное богатство Самарской земли – это, конечно, люди, талантливые, энергичные, ответственные, небезразличные к тому, что происходит на родной земле, в России. Люди, которые свое будущее связывают с Самарской землей, здесь живут, растят детей и строят планы на будущее, - сказал губернатор.