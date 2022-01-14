В Самаре 276 единиц техники справлялись с последствием снегопада ночью 14 января 2022 года

Во всем городе рабочие пытаются справиться с последствиями снегопада. Фото: администрация города

В Самаре для расчистки улиц от последствий снегопада привлекли 276 единиц техники. В области непролазные сугробы.

По данным городской администрации, для расчистки дорог от снега привлекли специальную техники и 89 дорожных рабочих. Подрядным организациям поручили следить за безопасностью пешеходных зон и всей проезжей части. Днем планируют задействовать еще 160 единиц техники и 220 уборщиков.

Работы ведут и во дворах города. Дорожные службы просят водителей не оставлять автомобили на одном месте и по возможности припарковать на очищенной территории.