В Тольятти мужчина избил подростка в маршрутке

Полиция разыскивает мужчину

В городе Тольятти Самарской области местный житель избил 17-летнего подростка в маршрутном такси. Полиция разыскивает подозреваемого.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, вечером, 7 января 2022 года, в маршрутке пожилой мужчина из-за конфликта побил подростка. Пока неизвестны причины перепалки. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Приметы мужчины: выглядит на 60-65 лет, плотного телосложения, рост около 180-185 см. Был одет: кожаная кепка черного цвета с козырьком, длинная куртка до колен темного цвета. Мужчина использует белый кнопочный телефон.

Полицейские просят сообщить очевидцев о местонахождении подозреваемого по телефонам: 8 8482 93-48-62, 8 8482 93-48-83, 8 917 972 39 66 или 112