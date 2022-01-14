Дороги Безымянки затопило из-за коммунальной аварии в Самаре 13 января 2022 года

Дороги Промышленного района превратились в полноводные реки Фото: Наталья АРТЯКОВА

В четверг, 13 января 2022 года, дороги Безымянки в Самаре превратились в полноводные реки. Из-за коммунальной аварии затопило улицы Вольскую, Калинина и Победы. Машинам пришлось «плыть» по бампер в воде. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Утечка произошла в районе пересечения улиц Вольской и Калинина. По словам горожан, случилось это еще несколько дней назад. Правда, поначалу там тек небольшой ручей. О чем они неоднократно сообщали коммунальным службам. К устранению аварии те приступили только вечером в среду.

— С 23:00 12 января 2022 года полностью перекрыта дорога по улице Вольской от Калинина до Воронежской. Это связано с устранением утечки из земли на водопроводной линии диаметром 200 мм, — говорится на сайте компании «РКС-Самара».

На время устранения коммунальной аварии в Самаре изменили трассы следования троллейбусов № 7 и 15. По информации ТТУ, 7-й маршрут следует на Металлург по улице Победы и проспекту Кирова, а обратно - по улице Вольской. А маршрут № 15 - в сторону Металлурга ходит по Московскому шоссе, как троллейбус № 4.

Сколько времени понадобится специалистам на ремонт прохудившейся трубы и устранение последствий, пока не известно.