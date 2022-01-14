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Общество14 января 2022 7:58

В Бузулукском бору установят фотоловушки для диких зверей

Приборы нацпарку предоставила нефтяная компания «Новый поток»
Илона МАЙСКАЯ
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Фотоловушки установят на лесных тропах для отслеживания поведения животных

Фотоловушки установят на лесных тропах для отслеживания поведения животных

В Бузулукском бору установят фотоловушки для местных обитателей. Фото и видеорегистраторы дирекции национального парка передало ООО «НКНП».

Приборы повесят на биотехнических сооружениях и на лесных тропах, чтобы следить за дикими животными — копытными млекопитающими и хищниками. Специалисты будут мониторить поведение и состояние зверей, а также перемещение по парку популяций.

Фотоловушки срабатывают за 0,8 секунды. Дальность — 30 метров. Аппараты способны работать при температурах от -25 до +50 градусов. Они оснащены инфракрасными датчиками, что позволяет вести запись не только при свете дня, но и в темноте. Кроме того, приборы могут записывать звук и работать в автономном режиме — от аккумуляторов. Все данные сохраняются на картах памяти.

Отметим, нефтяная компания «Новый поток» уже не в первый раз оказывает поддержку национальному парку. Они взаимодействуют с 2018 года. Они регулярно проводят совместные мероприятия, направленные на снижение возможного негативного воздействия на окружающую среду.