Самарская область готовится к взрывной волне коронавируса из-за омикрон-штамма

Омикрон опасен быстрым распространением и высокой заразностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область активно готовится к новому витку пандемии. Это связано со стремительным распространением нового штамма коронавируса — омикрона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам специалистов, в настоящее время во многих странах наблюдается взрывной рост заболеваемости омикроном. Этот вирус отличает высокая заразность и быстрое распространение. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил регионам начать подготовку к встрече нового штамма: мобилизовать медицинские учреждения и промышленные предприятия, которые занимаются изготовлением лекарств и СИЗов.

— Штамм омикрон в Самарской области на данный момент не выявлен, но система здравоохранения уже мобилизована, — отметили в облправительстве.

По словам главного инфекциониста Самарской области Елены Стребковой, новая волна заболеваемости может иметь взрывной характер. Если ранее один человек заражал до 10 человек, то с омикроном это число может возрасти до 100. При этом основной удар придется на пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто до сих пор не привился.

Елена Стребкова отметила, что регион уже давно начал готовиться к новой волне. Методики диагностирования и лечения ковид-больных уже отработаны.