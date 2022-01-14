Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 9:28

За новогодние праздники аэропорт Курумоч в Самаре обслужил почти 90 тысяч пассажиров

Чаще всего самарцы летал в Москву, Санкт-Петербург и Сочи
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все чаще пассажиры выбирают региональные перевозки

Все чаще пассажиры выбирают региональные перевозки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За время новогодних каникул международный аэропорт Курумоч обслужил почти 90 тысяч пассажиров. В аэропорту рассказали об итогах работы с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

- За эти дни аэропорт обслужил 89,1 тысяч пассажиров, - рассказали в Курумоче. – Самый большой наплыв пассажиров был 30 декабря и 3 января – тогда воздушными воротами Самары воспользовались 9,3 тыс.пассажиров, а самолеты выполнили 72 и 69 рейсов соответствено.

Как рассказали в аэропорту, чаще всего самарцы отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск. А из заграничных аэропортов наибольшей популярностью пользовались Хургада, Шарм-Эль-Шейх и Анталья.

В Курумоче отмечают рост популярности региональных перевозок – по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами число пассажиров, отправляющихся в нестоличные города России, выросло на 25% и составило почти 32 тысячи человек.

- Во время каникул полеты из Курумоча выполнялись по 35 разным направлениям. А общее количество взлетно-посадочных операций достигло 667, - пояснили в аэропорту.