В Самарской области ожидаются снежные заносы и метель 15 января 2022 года

В регионе вновь ветер и метель Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей о снежных заносах, ветре и метели 15 января 2022 года. На дорогах снова ухудшится видимость.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе вновь местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, из-за метели ухудшится видимость. Ночью температура воздуха от -11 до -16 градусов, днем от -5 до -10 градусов.

Ветер будет уменьшать интенсивность. Из-за снега и метели 13 января на дорогах образовали пробки в 10 баллов. Водителям следует быть аккуратнее и соблюдать дистанцию.