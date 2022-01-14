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Общество14 января 2022 9:40

В Самарской области ожидаются снежные заносы и метель 15 января 2022 года

Ветер усилится до 15-20 метров в секунду
Алена ПРОВКИНА
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В регионе вновь ветер и метель

В регионе вновь ветер и метель

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей о снежных заносах, ветре и метели 15 января 2022 года. На дорогах снова ухудшится видимость.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе вновь местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, из-за метели ухудшится видимость. Ночью температура воздуха от -11 до -16 градусов, днем от -5 до -10 градусов.

Ветер будет уменьшать интенсивность. Из-за снега и метели 13 января на дорогах образовали пробки в 10 баллов. Водителям следует быть аккуратнее и соблюдать дистанцию.