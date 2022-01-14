Жительница Чапаевска пыталась зарубить подругу кухонным топориком

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства кровавой ссоры двух подруг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске следователи возбудили уголовное дело против 34-летней местной жительницы. Ее подозревают в попытке убить подругу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось вечером 16 декабря 2021 года в квартире одного из домов на улице Ватутина. Две приятельницы решили расслабиться и устроили небольшое застолье. Однако в какой-то момент алкоголь ударил им в голову, и они поссорились. Поводом стала личная неприязнь. Подозреваемая схватила кухонный топорик и набросилась с ним на подругу.

Женщина несколько раз ударила знакомую по голове и шее. Как потерпевшая спаслась от неадекватной приятельницы, не сообщается. Известно только, что ее госпитализировали в одну из городских больниц, где медики оказали всю необходимую помощь.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. В этом им помогают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.