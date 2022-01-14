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Общество14 января 2022 11:48

В Самарской области в предстоящие выходные сотрудники ДПС проведут масштабные рейды

Особое внимание уделят водителям в состоянии алкогольного опьянения
Алена ПРОВКИНА
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Масштабный рейд пройдет по всему региону

Масштабный рейд пройдет по всему региону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском регионе сотрудники автоинспекции готовятся к широкомасштабным рейдам в предстоящие выходные. Полицейские будут массово проверять водителей на алкоголь и нарушения ПДД.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ГИБДД готовятся к рейдам по всей области. Внимание уделят не только водителям в алкогольном опьянении, но и «лихачам», пересекающим встречную полосу и превышающих скорость.

Автолюбителей ждет массовая остановка автомобилей с 14 по 16 января 2022 года. Задействуют максимальное количество сотрудников по всей области.