В Самарской области в предстоящие выходные сотрудники ДПС проведут масштабные рейды

Масштабный рейд пройдет по всему региону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском регионе сотрудники автоинспекции готовятся к широкомасштабным рейдам в предстоящие выходные. Полицейские будут массово проверять водителей на алкоголь и нарушения ПДД.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ГИБДД готовятся к рейдам по всей области. Внимание уделят не только водителям в алкогольном опьянении, но и «лихачам», пересекающим встречную полосу и превышающих скорость.

Автолюбителей ждет массовая остановка автомобилей с 14 по 16 января 2022 года. Задействуют максимальное количество сотрудников по всей области.