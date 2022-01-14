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Общество14 января 2022 12:04

Самарец пообещал сделать водительские права для трактористов без сдачи экзамена, но попал под статью

Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве на 236 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Деньги он получил на парковке возле дома на улице Казачьей

Деньги он получил на парковке возле дома на улице Казачьей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские задержали посредника во взяточничестве, который за 236 тысяч рублей пообещал помочь в получении водительских прав трактористов-машинистов категории «В, С, D» без обучения и сдачи экзамена в ГАИ. Однако выполнить обещание ему не удалось, благодаря оперативной работе сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Самаре.

По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый на улице Казачьей получил взятку в размере 236 тысяч рублей за четыре водительских удостоверения. Ранее несудимого безработного 30-летнего самарца задержали полицейские.

В настоящее время СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Расследование продолжается, посреднику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.