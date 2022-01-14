В Самаре через суд включили лифт в новостройке на ул. Революционной

Лифт в доме не работал с момента сдачи его в эксплуатацию в конце 2019 года / Фото: ЖК Революционная Фото: vk.com

В новостройке на улице Революционной, 148а в Самаре наконец-то заработал лифт. Оборудование не функционировало с момента ввода дома в эксплуатацию. Запустить его удалось благодаря вмешательству прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году министерство строительства Самарской области выдало ООО «Прогресс-Н» разрешение на ввод высотки в эксплуатацию 31 декабря 2019 года. Дом сдали, но лифт там не работал. Как оказалось, застройщик задолжал денег ООО «Инжиниринг». Он не полностью оплатил пуско-наладочные работы.

Жители новостройки обратились со своей проблемой к прокурору Железнодорожного района. Тот подал иск в суд с требованием обязать «Прогресс-Н» ввести лифт в эксплуатацию. В сентябре 2021 года заявление удовлетворили.

Добавим, обслуживанием дома занимается УК «МАЯК». В декабре компания заключила с ООО «Инжиниринг» договор цессии, по которому она полностью оплатила все проведенные работы. Теперь лифт исправно возит жильцов на верхние этажи.