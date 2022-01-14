В Самарской области водитель УАЗа погиб после лобового столкновения с большегрузом

Удар пришелся в водительскую сторону УАЗа. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пятницу, 14 января 2022 года, на автодороге «Обход г. Сызрань» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля УАЗ и большегруза «Рено». В результате аварии погиб водитель «буханки», а его пассажир госпитализирован в больницу.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель малотоннажного отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехала фура. УАЗ развернуло и ударило боком в лоб большегрузу. Удар пришелся в сторону водителя «буханки», в результате полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи. В УАЗе также находился пассажир, его госпитализировали в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего мужчины.