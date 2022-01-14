В Самаре приставы арестовали спорткар Chevrolet Camaro за миллионные долги

Культовый спорткар из-за догов хозяина могут продать с молотка / Фото: УФССП по Самарской области

Житель Самары может лишиться своего дорого спорткара. Приставы арестовали автомобиль Chevrolet Camaro за миллионные долги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

— В отношении мужчины возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании морального вреда в пользу физических лиц и страховой компании. Он не выплатил им в установленный срок компенсацию в несколько миллионов рублей, — отметили в ведомстве.

Приставы выяснили, что самарец владеет культовым американским спорткаром, и наложили запрет на регистрационные действия в отношении авто. Кроме того, мужчине временно ограничили выезд за пределы России.

Несмотря на принятые меры, житель Самары продолжил игнорировать свои долги. Тогда приставы арестовали иномарку. Если он так и не выплатит деньги за причиненный моральный вред, машину продадут. Полученные деньги пойдут в счет погашения задолженности.