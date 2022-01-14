В Самаре УАЗ «Патриот» чудом избежал столкновения с электричкой

Электричка повредила только бампер "Патриота" Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях появилась шокирующая видеозапись с камеры регистратора, где запечатлено ДТП с участием внедорожника УАЗ «Патриот» и электропоезда. На кадрах видно, что водитель УАЗа близко подъехал к железнодорожным путям и его автомобиль задела электричка.

- Еще чуть-чуть, пару сантиметров, и машину бы утащило. К счастью, никто не пострадал, - говорят самарцы.

Судя по видео, электропоезд лишь слегка задел бампер внедорожника. Как говорят пользователи, виной аварии стала невнимательность и неаккуратность водителя УАЗа. Мужчина хотел пропустить встречный автомобиль на узкой дороге вдоль путей и заехал в сугроб. Однако он не учел расстояние до рельсов и чудом не попал под поезд.