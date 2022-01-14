В живых остался один ребёнок: в Самарской области легковушка влетела под фуру, четверо погибших

От машины почти ничего не осталось. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Жуткое ДТП вечером 14 января 2022 года случилось в Исаклинском районе Самарской области около шести вечера. 40-летний водитель Лады Приоры ехал по трассе в сторону Уфы. В какой-то момент он решился на обгон, выехал на встречную полосу. Но не расчитал расстояние и свои возможности. Машина буквально влетела под колёса двигавшейся навстречу фуре марки Мерседес.

Неудачный манёвр закончился трагически. В автомобиле кроме водителя находились ещё четверо человек, его жена, две девочки семи и восьми лет и 18-летняч девушка. По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, выжила только одна девочка 8 лет. Женщина и ещё одна школьница скончались на месте, также как и сам водитель, допустивший ошибку. В машине скорой помощи умерла и девушка.

Сейчас в деталях жуткой аварии разбираются полицейские. Пока в комментарии нет информации о том, каково было дорожное покрытие в момент аварии. Но в пятницу по области идёт снег, к вечеру усилилась метель. В таких погодных условиях водителей просят быть максимально осторожными. Соблюдение правил дорожного движения- единственный залог того, что с вами ничего не случится на дороге. "КП - Самара" приносит соболезнования родным и близким погибших.