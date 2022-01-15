Самарская студентка написала заявление в полицию на женщину, у которой купила диплом

Мошенницу теперь будут судить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Казани, которая делает дипломы и другие научные работы на заказ, будут судить за «Мошенничество». Все из-за самарской студентки, которая написала на нее заявление. Девушка хотела купить диплом и обратилась к жительнице Казани, но лишилась денег и так и не получила дипломную работу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Обговорив стоимость услуги, которая составила около 30 тысяч рублей, и срок изготовления заказа, девушка перевела на продиктованный исполнителем счет 30% от общей стоимости – 11 тысяч рублей. Однако после получения суммы женщина стала откладывать сроки сдачи работы, а затем вовсе перестала выходить на связь, - уточнили в главке.

Полицейские нашли злоумышленницу. Женщина во всем призналась и рассказала, что у нее были проблемы с деньгами, поэтому она и решила обмануть студентку из Самары. Часть денег мошенница вернула обманутой девушке, однако от суда это ее не спасет.