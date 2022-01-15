Площадку для игры в городки на площади Куйбышева в Самаре могут сделать постоянной

Предложение прозвучало от депутатов Самарской гордумы. Фото: Дума городского округа Самара.

На площади Куйбышева в Самаре может появиться круглогодичная площадка для игры в городки. Сейчас такая площадка работает временно. Предложение прозвучало от депутатов Самарской городской думы во время выездного мероприятия.

- Игровое поле работает по выходным, сюда приходят профессиональные судьи Федерации городошного спорта. Как отметили представители департамента спорта, городки начали пользоваться интересом у населения, - говорится на сайте городской думы.

Городки – народная спортивная игра. Суть ее проста – нужно с определенных расстояний с помощью биты выбить различные фигуры.

Помимо площадки для игры в городки на площади Куйбышева работают три катка, где можно взять коньки на прокат или заточить свои, и горка, где можно покататься на тюбингах.