Дмитрий Азаров передал самарскому военно-историческому музею ЦВО полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка

Глава региона захотел внести вклад в экспозицию музея. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал подарок самарскому военно-историческому музею Центрального военного округа. Глава региона передал туда новый экспонат - полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка, который в 1913 году утвердил Николай II по эскизу самарца-александрийца Василия Карамзина. Этот знак носили офицеры и нижние чины Александрийского полка. Полковой знак Дмитрий Азаров приобрел на свои деньги.

- Когда я впервые увидел этот музей, созданный энтузиастами для восстановления памяти об истории нашей великой Родины и самарской земли, то вдохновился на то, чтобы внести свой вклад в его экспозицию, - рассказал Дмитрий Азаров. - Это знак благодарности настоящим патриотам нашей страны и региона, которые многое делают для сохранения памяти о великих свершениях наших предков.

Пятый гусарский Александрийский полк был создан в августе 1776 года во время правления Екатерины II и стал одной из элитных частей императорской армии. В начале XX века полк дислоцировался в Самаре. В разные годы в его состав входили поэт Николай Гумилев, писатель Михаил Булгаков, герой Отечественной войны 1812 года князь Валериан Мадатов и многие другие.