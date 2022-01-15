В Самарской области из-за снегопада 16 января 2022 года объявили «воскресник»

Снег будет идти еще несколько дней.

Самарскую область продолжают расчищать от снега. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще несколько дней. Из-за этого в воскресенье, 16 января 2022 года, в регионе объявили «воскресник». Организовать его главам городов поручил губернатор Дмитрий Азаров.

- От жителей города поступают нарекания по уборке внутридворовых территорий. Поэтому завтра состоится «воскресник» с участием управляющих организаций, муниципальных предприятий, - говорится в сообщении мэрии Самары.

Жалуются горожане на плохую уборку и губернатору. Дмитрий Азаров после обращений к нему проехал по Самаре и посмотрел, как в городе убирают снег, а также пообщался с жителями.

- Убедился, что несмотря на организацию работ, сделано недостаточно, - подытожил губернатор.

Сотрудники всех управляющих компаний, ТСЖ и МБУ завтра должны будут как можно лучше очистить дворы города от снега и подготовиться к понедельнику, когда люди отправятся на работу, в школы и детские сады. Как организована работа по уборке снега в Тольятти, лично проверит губернатор. Дмитрий Азаров завтра приедет в город.

Горожан, которые хотят помочь расчистить свой двор от снега, приглашают принять участие в «воскреснике».