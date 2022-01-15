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Общество15 января 2022 16:20

В Самарской области из-за снегопада 16 января 2022 года объявили «воскресник»

В нем примут участие сотрудники УК, ТСЖ и МБУ, а также все жители региона, которые захотят присоединиться
Роман АБРАМСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Снег будет идти еще несколько дней.

Снег будет идти еще несколько дней.

Самарскую область продолжают расчищать от снега. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще несколько дней. Из-за этого в воскресенье, 16 января 2022 года, в регионе объявили «воскресник». Организовать его главам городов поручил губернатор Дмитрий Азаров.

- От жителей города поступают нарекания по уборке внутридворовых территорий. Поэтому завтра состоится «воскресник» с участием управляющих организаций, муниципальных предприятий, - говорится в сообщении мэрии Самары.

Жалуются горожане на плохую уборку и губернатору. Дмитрий Азаров после обращений к нему проехал по Самаре и посмотрел, как в городе убирают снег, а также пообщался с жителями.

- Убедился, что несмотря на организацию работ, сделано недостаточно, - подытожил губернатор.

Сотрудники всех управляющих компаний, ТСЖ и МБУ завтра должны будут как можно лучше очистить дворы города от снега и подготовиться к понедельнику, когда люди отправятся на работу, в школы и детские сады. Как организована работа по уборке снега в Тольятти, лично проверит губернатор. Дмитрий Азаров завтра приедет в город.

Горожан, которые хотят помочь расчистить свой двор от снега, приглашают принять участие в «воскреснике».