Полицейские быстро нашли похищенное имущество. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области дачник может сесть в тюрьму на пять лет за кражу бочек у соседки. Мужчина похитил чужое имущество стоимостью в пять тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Заявление в полицию написала пожилая жительница Сызрани. Она сообщила правоохранителям, что с ее дачного участка исчезли три металлических бочки объемом 200 литров и одна алюминиевая объемом 100 литров. Пенсионерка посчитала, что нанесенный ей ущерб составил пять тысяч рублей.

Полицейские сразу же отправились в пункты приема металла и вскоре обнаружили украденные бочки в одном из них. А вслед за этим правоохранители выяснили и личность предполагаемого злоумышленника – им оказался 40-летний сосед пенсионерки. Его задержали и отвезли в участок.

Злоумышленник не стал отпираться и сознался в содеянном

- Задержанный заявил, что с легкостью сломал ветхий забор между дачными участками, унес бочки к себе во двор, а потом продал, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. - Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено владелице.

Как пояснили правоохранители, сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.