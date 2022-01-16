В мэрии Самары пообещали к понедельнику расчистить от снега подходы к детсадам и школам

Подходы к школам и садикам в Самаре обещают расчистить к понедельнику. Фото: администрация Самары

В мэрии Самары пообещали к понедельнику расчистить от снега подходы к детским садам и школам. Чиновники сообщили, что в воскресенье борьба с последствиями обильного снегопада в городе продолжится. Информация об этом опубликована на официальном портале горадминистрации.

Первый замглавы города Владимир Василенко на заседании штаба по борьбе с последствиями снегопада сообщил, что все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на борьбу со снегом вышли почти три тысячи дворников.

- В первую очередь необходимо расчистить подъездные пути к поликлиникам и стационарам, - поставил задачу замглавы города. – А к утру понедельника должны быть свободны от снега подходы к школам и детским садам.

Напомним, вчера днем на уборке снега было задействовано 151 единиц техники техники и 180 уборщиков территории.