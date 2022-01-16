Неопытная автоледи на УАЗе устроила двойное ДТП на трассе в Самарской области

Неопытная автоледи устроила двойное ДТП на трассе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области неопытная автоледи на УАЗе устроила двойное ДТП на трассе. В результате один из водителей пострадал и угодил в больницу.

Авария произошла в 15.35 15 января на 123-м километре автодороги «Самара-Бугуруслан». По предварительным данным, виновником стала 40-летняя автоледи за рулем УАЗа, которая получила права меньше года назад.

- Девушка ехала со стороны Самары в направлении Бугуруслана, и во время выполнения обгона в условиях снегопада не справилась с управлением, - рассказали в ГУ ВД по Самарской области. – В результате на левой обочине она столкнулась со встречным автомобилем - Chevrolet Niva, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

Однако на этом все не закончилось. После столкновения УАЗ отбросило, и он врезался в ехавшую в попутном направлении Lada Granta под управлением водителя 1984 года рождения.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. Водитель Chevrolet Niva получил телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила его в ближайшую больницу.