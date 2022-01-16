Снег вывозят на полигон неподалеку от городского кладбища и жилых домов. Фото: скрин видео

В Самаре выпавший снег вывозят на полигон рядом с жилыми домами. Процесс с высоты птичьего полета запечатлел видеоблогер Евгений Щекин.

Речь идет о полигоне в районе городского кладбища на ул.Лунной, куда традиционно свозится снег с городских улиц. На видеозаписи отчетливо видна внушительная гора снега, которую продолжает нагребать бульдозер, а также самосвалы, которые привозят все новые и новые кубометры снежной массы. Снег имеет желто-коричневый оттенок и, очевидно, попадает на полигон с городских дорог вперемешку с песком и химикатами. Совсем близко находятся жилые дома частного сектора, неподалеку расположены и высотные многоэтажки.

В комментариях самарцы удивляются, куда уходит вся вода от растаявшего снега весной.

Кроме того, комментаторы рассказали, что аналогичный полигон для снега в Самаре устроили на территории у завода Тарасова. По словам очевидцев, снежная гора там уже достигает высоты четырехэтажного дома. Видеоблогер уже пообещал запечатлеть и ее.

Напомним, по данным горадминистрации только в пятницу на полигон было вывезен пять тонн снежных масс.