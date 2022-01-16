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Общество16 января 2022 8:58

Жители Самары в новогодние каникулы заказали доставку шести тонн мандаринов

Заказы самарцев проанализирован онлайн-ритейлер Самокат
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Мандарины стали самым популярным продуктом у самарцев в новогодние каникулы

Мандарины стали самым популярным продуктом у самарцев в новогодние каникулы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в новогодние каникулы заказали доставку шести тонн мандаринов. Такие данные опубликовал онлайн-ритейлер Самокат.

По данным сервиса, в период с 27 декабря по 9 января жители Самары чаще всего оформляли заказ на сладкую газировку, хлеб, молоко и бананы. Однако самым популярным праздничным продуктом стали мандарины. Аналитики онлайн-ритейлера посчитали: за новогодние каникулы самарцы заказали в Самокате более 6 тонн этих цитрусовых!

Также в Самокате рассказали, что перед новым годом жители Самары в два раза чаще, чем обычно, заказывали доставку на дом декоративной косметики и парфюма. А после 1 января многие горожане перешли на здоровое питание – на 17% выросло число заказов на свежие овощи, на 16% - на яйца, а вот спрос на сладости и выпечку упал на 30%.