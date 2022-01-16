В Самаре на уборку снега в воскресенье 16 января вышли три тысячи дворников и сотни тракторов

Сотни тракторов убирают снег во дворах Самары. Фото: горадминистрация

В Самаре на уборку снега в воскресенье 16 января вышли почти три тысячи дворников и сотни тракторов. В первую очередь коммунальщики сосредоточили усилия на уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Об этом сообщил первый замглавы Самары Владимир Василенко.

- Для борьбы со снегом объединили усилия всех служб – УК, ТСЖ, муниципальных и подрядных организаций, предприятий города, - пояснил Владимир Василенко. – Сейчас наша главная задача - прочистить дворы и внутриквартальные дороги, чтобы горожане люди завтра с утра могли спокойно поехать на работу, в школы и т.д.

Как сообщил Владимир Василенко, с утра в воскресенье на борьбу с последствиями снегопада в Самаре вышли 2973 дворника и 450 единиц техники.