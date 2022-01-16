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Общество16 января 2022 10:48

В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В региональном МЧС самарцам советуют соблюдать осторожность
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Самарцев ждет ветреный день

Самарцев ждет ветреный день

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности из-за погоды. Об ухудшении погодных условий сообщило региональное управление МЧС.

- По информации Приволжского УГМС, днем 17 января в Самарской области местами ожидается усиление юго-западного ветра, его порывы составят 15-18 метров в секунду, - предупреждают спасатели. – Такая же погода сохранится и вечером.

По данным синоптиков, ночью на понедельник температура воздуха в регионе составит -7...-12 °C, местами до -17. Днем столбик термометра покажет -5...-10 °C.

МЧС рекомендует самарцам в такую погоду не выходить на улицу без необходимости и не оставлять без присмотра детей. Укрыться от сильного ветра лучше всего в подземных переходах или подъездах, а вот около стен домов прятаться от ветра не стоит – с крыш могут упасть снежные шапки или шифер.