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Общество16 января 2022 11:37

В Самаре из-за снегопада автомобилистка врезалась в Porsche и угодила в больницу

Телесные повреждения получили оба водителя-участника ДТП
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Обе автоледи получили телесные повреждения. Фото: ГУ ВД по Самарской области

Обе автоледи получили телесные повреждения. Фото: ГУ ВД по Самарской области

В Самаре из-за снегопада автомобилистка врезалась в Porsche и угодила в больницу. Телесные повреждения получили оба водителя-участника ДТП. Об этом сообщает ГУ ВД по Самарской области.

Авария произошла 15 января около 11 часов утра в Промышленном районе Самары. Как рассказали правоохранители, 54-летняя автомобилистка за рулем Subaru выезжала задним ходом с парковки у дома на Солнечной, 48.

- В условиях снегопада она допустила наезд на автомобиль Porsche, который остановился на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в ГУ ВД по Самарской области.

За рулем иномарки находилась 53-летняя автоледи. В результате обе женщины получили телесные повреждения, и карета скорой помощи доставила их в больницу.