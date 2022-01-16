Обе автоледи получили телесные повреждения. Фото: ГУ ВД по Самарской области

В Самаре из-за снегопада автомобилистка врезалась в Porsche и угодила в больницу. Телесные повреждения получили оба водителя-участника ДТП. Об этом сообщает ГУ ВД по Самарской области.

Авария произошла 15 января около 11 часов утра в Промышленном районе Самары. Как рассказали правоохранители, 54-летняя автомобилистка за рулем Subaru выезжала задним ходом с парковки у дома на Солнечной, 48.

- В условиях снегопада она допустила наезд на автомобиль Porsche, который остановился на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в ГУ ВД по Самарской области.

За рулем иномарки находилась 53-летняя автоледи. В результате обе женщины получили телесные повреждения, и карета скорой помощи доставила их в больницу.