Жители Самары раскритиковали будущую развязку на Ново-Садовой за 3,5 миллиарда

В Самаре уже появились очертания новой развязки на Ново-Садовой. Фото: скрин видео

Жители Самары раскритиковали будущую развязку на Ново-Садовой, на строительство которой власти выделили 3,5 миллиарда рублей. Людям не понравилось, что магистраль пройдет прямо под окнами жилых домов.

Видео строительства развязки опубликовал самарский видеоблогер Евгений Щекин. Он заснял строительные работы с высоты птичьего полета. Часть зрителей восхитилась роликом, однако нашлись и такие, кто подверг строительство критике.

- Жильцов некоторых домов жаль, у них будет «шикарный» вид из окна, - пишут комментаторы.

Самарчанка Ирина Пахолова и вовсе считает, что строительство таких эстакад для города – позор.

- Лучше бы строили метро и развивали общественный транспорт, сужали дороги, снижали скорость транспорта в городе, стимулировали сокращение использования личных автомобилей, - пишет самарчанка. – А власти работают на лобби автопрома. Это возвращает Самару в прошлое.

Напомним, на строительство двухуровневой развязки длиной 575 метров на Ново-Садовой потратят 3,5 миллиарда рублей. Частично открыть движение собираются уже к концу 2022 года.