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Общество16 января 2022 13:22

В Самарской области снегопад побил рекорд осадков 62-летней давности

Самарские синоптики опубликовали данные статистики
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Синоптики говорят, что такого снегопада Самара не знала 62 года

Синоптики говорят, что такого снегопада Самара не знала 62 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области снегопад побил рекорд осадков 62-летней давности. Данные статистики опубликовали в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, 15 января в регионе сразу на шест метеостанциях зафиксировали абсолютный суточный максимум количества осадков.

- Самый обильный снегопад зафиксирован в Сызрани, там за сутки выпало 14,6 мм осадков, это на 5,5 мм рекорда 1960-го года, - говорится в сообщении Приволжского УГМС.

Рекордные показатели осадков были зафиксированы также на метеостанциях Серноводска, Кинель-Черкасс, Челно-Вершин, а также на станциях Новодевичье и Авангард. Здесь отклонения от прежних снежных рекордов оказались не столь значительны - от 0,3 до 3,5 мм.

Рекордные снегопады синоптики регистрируют в Самарской области уже третий день подряд.