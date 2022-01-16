Синоптики говорят, что такого снегопада Самара не знала 62 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области снегопад побил рекорд осадков 62-летней давности. Данные статистики опубликовали в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, 15 января в регионе сразу на шест метеостанциях зафиксировали абсолютный суточный максимум количества осадков.

- Самый обильный снегопад зафиксирован в Сызрани, там за сутки выпало 14,6 мм осадков, это на 5,5 мм рекорда 1960-го года, - говорится в сообщении Приволжского УГМС.

Рекордные показатели осадков были зафиксированы также на метеостанциях Серноводска, Кинель-Черкасс, Челно-Вершин, а также на станциях Новодевичье и Авангард. Здесь отклонения от прежних снежных рекордов оказались не столь значительны - от 0,3 до 3,5 мм.

Рекордные снегопады синоптики регистрируют в Самарской области уже третий день подряд.