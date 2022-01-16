В Самарской области подвели итоги «Гонки чемпионов»

"Гонка чемпионов" прошла в Тольятти уже в 24й раз. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области подвели итоги 24-й «Гонки чемпионов». Традиционные зимние соревнования по автоспорту проходили в Тольятти 16 января 2022 года

В гонке приняли участие 17 пилотов. Среди них – известные спортсмены, в том числе чемпионы России, обладатели Кубка страны и участники международных состязаний. Также впервые участие в гонках приняли представители российской Дрифт-серии.

Все автогонщики выступали на одинаковых автомобилях LADA Vesta, построенных специально для соревнований в стенах компании «Лада Спорт».

- Тем, что гонка проводится в Тольятти, мы обязаны «АВТОВАЗу», который выпускает самые популярные автомобили в стране, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Мы будем развивать традиции автоспорта и технических видов спорта Тольятти, так, уже в этом году мы приступим к проектированию нового картодрома.

А президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор, отметил, что в Тольятти – один из лучших ледовых автотреков страны.

По итогам заездов первое место занял Кирилл Ладыгин – он стал победителем «Гонки чемпионов» уже в восьмой раз. Дмитрий Азаров вручил ему «Серебряную Ладью». Вторым финишировал Владимир Шешенин, третьим - Дмитрий Брагин.