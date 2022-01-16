Три четверти самарцев считают, что для вечеринки не нужен повод. Фото: Сергей КУРОЧКИН

Каждый третий житель Самары считает себя заядлым тусовщиком. Такие данные по результатам проведенного среди горожан опроса озвучили аналитики сервиса городской мобильности Ситимобил и каршеринг-сервиса Ситидрайв.

Во время опроса больше половины жителей Самары заявили, что готовы отправиться веселиться даже, если на следующий день им будет нужно рано утром вставать на работу. 72% самарцев и вовсе убеждены, что праздники и вечеринки можно устраивать вовсе без повода — было бы настроение.

А 75% опрошенных жителей Самары отметили, что зимой число вечеринок для них обычно увеличивается.