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Общество16 января 2022 14:04

Каждый третий житель Самары считает себя заядлым тусовщиком.

Горожане заявили, что готовы веселиться даже накануне рабочего дня
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Три четверти самарцев считают, что для вечеринки не нужен повод.

Три четверти самарцев считают, что для вечеринки не нужен повод.

Фото: Сергей КУРОЧКИН

Каждый третий житель Самары считает себя заядлым тусовщиком. Такие данные по результатам проведенного среди горожан опроса озвучили аналитики сервиса городской мобильности Ситимобил и каршеринг-сервиса Ситидрайв.

Во время опроса больше половины жителей Самары заявили, что готовы отправиться веселиться даже, если на следующий день им будет нужно рано утром вставать на работу. 72% самарцев и вовсе убеждены, что праздники и вечеринки можно устраивать вовсе без повода — было бы настроение.

А 75% опрошенных жителей Самары отметили, что зимой число вечеринок для них обычно увеличивается.