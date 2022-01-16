В Кировском районе Самаре построят новую котельную для девятиэтажки

Котельную построят для жилой девятиэтажки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары собираются построить новую котельную для девятиэтажки, которая расположена по адресу Смышляевское шоссе, 1. Предприятие, которое обеспечивало дом теплом, сейчас находится в стадии банкротства. Строительство новой котельной обозначено в планах мэрии, а газовики уже запланировали подведение труб с «голубым топливом» к месту будущего строительства.

Котельная нужна для того, чтобы обеспечить теплом девятиэтажный дом на 348 жителей. Сейчас дом отапливается из котельной ОАО «Конструкторское бюро автоматических систем». Она находится на территории и на балансе предприятия, однако оно вскоре может оказаться банкротом.

Согласно опубликованной программе развития коммунальной инфраструктуры, на 2025 год запланаировано проектирование новой котельной, его стоимость оценивают в три миллиона рублей. А вот строить блочно-модульную котельную собираются не раньше 2026 года. Предполагается, что она обойдется бюджету в 19,8 млн рублей.

Сейчас программа проходит стадию обсуждений, принять ее собираются в ближайшее время.