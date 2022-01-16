В Самарской области продавец супермаркета рассылал порнографию юному парню

Полиция быстро вышла на след злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продавец супермаркеты рассылал порнографию молодому парню. Ранее судимого мужчину уже задержали правоохранители и возбудили на него уголовное дело. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказали собственные источники.

Преступление 32-летний продавец одного из супермаркетов Тольятти совершил еще в 2021 году. Мужчина, а плечами которого уже две погашенные судимости, отправил юному самарцу порнографическую картинку в соцсетях. Молодой человек, видимо, оказался не готов к такой сомнительной фривольности, и отметил материал как оскорбительный. После этого продавец попал в поле зрения правоохранителей.

Полицейские быстро выяснили личность распространителя порнографических материалов и наведались к нему в гости, изъяв телефон, с помощью которого злоумышленник рассылал порнографию.

Сейчас на тольяттинского продавца возбудили уголовное дело.