Дмитрий Азаров проверил, как убирают снег в Тольятти. Фото: правительство Самарской области

Дмитрий Азаров проверил, как убирают снег в Тольятти. В воскресенье, 16 января, глава региона побывал в Автограде и пообщался с его жителями.

Накануне глава региона призвал коммунальщиков бросить все силы на борьбу с последствиями снегопада дал поручение главам городов вместе с управляющими компаниями очистить городские территории от снега.

- Главная задача – подготовить города Самарской области к нормальному рабочему ритму, - подчеркнул глава региона. - Чтобы люди завтра повели детей в школы, детские сады, поехали на работу.

В Тольятти губернатор осмотрел несколько территорий, в том числе двор многоэтажки на Степана Разина, 27. Председатель ТОС 9 квартала Вера Челобаева сообщила: к работе по расчистке от снега в своих дворах подключилось немало неравнодушных жителей. А глава Тольятти Николай Ренц пояснил, что в общей сложности в «воскреснике» в Автограде было задействовано 153 единицы техники, более 750 дворников и 2300 добровольцев. Николай Ренц заверил, что работу продолжат и ночью, и в понедельник.

- Оценку работе муниципалитетов поставят жители городов, -подчеркнул Дмитрий Азаров.